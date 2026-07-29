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В России планируют увеличить пошлину на выдачу водительских удостоверений

В России планируют увеличить пошлину на выдачу водительских удостоверений

29.07.2026 | 14:35
Стоимость водительских прав увеличится вдвое… За удостоверение старого образца придется заплатить 4 тысячи рублей, нового – 6. Повышение госпошлин на популярные у автомобилистов услуги одобрила Госдума в первом чтении. Согласно поправкам в соответствующий закон, международные права подорожают до 3 тысяч 200 рублей. За оформление паспорта транспортного средства придется заплатить одну тысячу 200 рублей. Чтобы изменить информацию в ПТС – 525 рублей. Сбор за бумажное свидетельство о регистрации авто составит полторы тысячи рублей, за пластиковое – четыре с половиной тысячи. Стоимость государственных номерных знаков вырастет до 3-х тысяч рублей. Более 2 тысяч придется заплатить за госномера для прицепов и мотоциклов. Подорожает и разрешение на внесение изменений в конструкцию автомобиля. Инициативой также вводятся новые сборы: за внесение данных в Единую автоматизированную информационную систему технического осмотра, получение диагностической карты и за запрос выписки из госреестра транспортных средств. Автошколы обяжут платить за получение от ГАИ заключения о соответствии материально-учебной базы. Им оно необходимо, чтобы получить образовательную лицензию. Стоить это будет 15 тысяч рублей. Планируется, что новые пошлины вступят в силу с 1 сентября.   https://t.me/vestikbr
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