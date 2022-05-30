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В Нарткале завершается строительство новой школы на 500 мест

В Нарткале завершается строительство новой школы на 500 мест

30.05.2022 | 16:46
В новой нарткалинской школе уже приступили к облицовке кирпичом внешних стен здания. Это позволяет не только преобразить внешний вид, но и обеспечить дополнительную защиту от негативного воздействия внешних факторов. На данном этапе завершено строительство двух этажей, продолжается монтаж кровли. Работы по внутренней и внешней отделке помещений активизировались. Усилия строителей направлены на создание перекрытий, остекление окон, установку дверей. На территории школы предусмотрены футбольное поле с искусственным покрытием, игровая площадка и индивидуальная котельная. Строительство учебного заведения осуществляется в рамках нацпроекта "Образование"». На эти цели из федерального бюджета выделено 424 миллиона рублей. Открытие планируется к новому учебному году. До 25-го года перечень возводимых сейчас образовательных учреждений дополнят еще восемь школ на 5 с лишним тысяч мест. Их планируется построить в семи населенных пунктах республики, в том числе и в сельской местности. В совокупности они смогут принять почти 11,5 тысячи учеников. В целом на возведение новых образовательных учреждений республики из бюджета страны направят около 8 млрд рублей. В нынешнем году в 29 школах проводится капитальный ремонт, который включает также их оснащение необходимым оборудованием. Работы выполняют в рамках регионального проекта "Модернизация школьной системы образования".
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