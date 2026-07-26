Казбек Коков проинспектировал ход благоустройства Парка Победы в Нальчике

Работы ведутся по федеральной программе «Формирование современной городской среды». Это уже второй этап реализации объекта. На первом этапе, в прошлом году, на площади более 12 000 квадратных метров обустроили пешеходную зону, сформировали основные аллеи. Сейчас в парке устраивается освещение – будут проложены кабельные линии и установлены 55 композитных опор наружного освещения. Работы намечено завершить в сентябре.
В октябре продолжится озеленение территории – газоны, высадка саженцев каштана, березы, липы. Облагораживается и набережная реки Нальчик. Еще один объект федеральной программы - общественное пространство на улице Чернышевского. Работы здесь уже начались, план включает игровую площадку для детей, места отдыха и прогулочные зоны, освещение.
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