В Нарткале по поручению Казбека Кокова обустраивают досуговый центр для молодёжи

В Нарткале готовят новую площадку для общения молодежи. Сейчас здесь идет ремонт актового зала и кабинетов. Помещения и средства на их оборудование были выделены еще в начале этого года по поручению Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова. С просьбой молодежь Урванского района обратилась к главе республики во время “Прямой линии” в августе прошлого года.
Вопрос молодежных активистов Урванского района прозвучал на всю республику. Свое видеообращение они адресовали Главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову во время телевизионной “Прямой линии”.
Для Молодежного центра в Нарткале нашли помещение – решили разместить его на третьем этаже Станции юных техников. Площадь в 120 квадратных метров занимают актовый зал и несколько кабинетов, которые сейчас ремонтируют.
Центр, который сможет вмещать более 200 человек, будет разделен на 2 территории. Первая сторона будет предназначена для неформального общения - проведения всевозможных тренингов, лекций и семинаров. На другой стороне расположена сцена, где можно будет проводить культурно-массовые досуговые мероприятия.
И как было условлено – активисты Урванского района сами помогают обустроить площадку – вносят свой вклад в создание Молодежного центра. Все работы здесь планируют завершить до конца августа.
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