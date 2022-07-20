home
Главная
>
Новости
>
В Нарткале по поручению Казбека Кокова обустраивают досуговый центр для молодёжи

В Нарткале по поручению Казбека Кокова обустраивают досуговый центр для молодёжи

20.07.2022 | 15:29
В Нарткале готовят новую площадку для общения молодежи. Сейчас здесь идет ремонт актового зала и кабинетов. Помещения и средства на их оборудование были выделены еще в начале этого года по поручению Главы Кабардино-Балкарии Казбека Кокова. С просьбой молодежь Урванского района обратилась к главе республики во время “Прямой линии” в августе прошлого года. Вопрос молодежных активистов Урванского района прозвучал на всю республику. Свое видеообращение они адресовали Главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову во время телевизионной “Прямой линии”. Для Молодежного центра в Нарткале нашли помещение – решили разместить его на третьем этаже Станции юных техников. Площадь в 120 квадратных метров занимают актовый зал и несколько кабинетов, которые сейчас ремонтируют. Центр, который сможет вмещать более 200 человек, будет разделен на 2 территории. Первая сторона будет предназначена для неформального общения - проведения всевозможных тренингов, лекций и семинаров. На другой стороне расположена сцена, где можно будет проводить культурно-массовые досуговые мероприятия. И как было условлено – активисты Урванского района сами помогают обустроить площадку – вносят свой вклад в создание Молодежного центра. Все работы здесь планируют завершить до конца августа. https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных