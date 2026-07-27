В Нальчике завершился фестиваль «АртЭль»

Творчество без границ: в Нальчике отгремел фестиваль «АртЭль». За два дня площадь перед Домом молодёжи превратилась в настоящую галерею под открытым небом - и в мастерскую, и в ярмарку, и в пространство для вдохновения. Мастера со всего СКФО привезли керамику, украшения, парфюмерию и текстиль, а для гостей провели десятки мастер - классов.
Надпись на кабардинском языке на кружке ручной работы. Такие же есть и для любителей кофе. Перевести на русский – просят и с балкарского. Вот, например, на тарелке «Аш татлы болсун» пожелание «приятного аппетита». Причем все эти изделия созданы руками одного человека. На площадке перед Домом молодежи около двух десятков мастеров декоративно-прикладного искусства создали целый мир творений.
Выставка стала одним из ключевых акцентов летнего фестиваля «Арт эль». Организаторы говорят, специально подготовили ее, чтобы рукодельницы и ремесленники могли продемонстрировать свое мастерство.
Фестиваль «Арт-эль» собрал представителей народных промыслов не только со всей Кабардино-Балкарии. Свои творения в Нальчик привезли мастера из Ставрополья, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии и Ингушетии. Здесь можно было увидеть авторскую керамику, украшения, парфюмерию и предметы домашнего декора, дизайнерскую одежду.
Эти изделия можно носить, не дожидаясь особого случая. Вещи, созданные руками Лейлы Тхазаплижевой, также предназначены для прекрасного пола. Изюминкой в них оказались простые булавки.
Не менее интересной частью фестиваля стали мастер-классы. За одним из столиков обучали пекарному мастерству. За другим – искусству создавать настоящие кийизы. Катерина Колупаева приехала из Санкт-Петербурга в гости к бабушке. Свою работу ей и подарит.
Мастер-класс давала мастерица Раузат Селяева. За годы работы в школе искусств Казаноко Жабаги в Нальчике педагог обучила древнему мастерству сотни детей. Сейчас она делала это в особых условиях: на улице доходило до 35 градусов жары.
Фестиваль назвали «Арт-эль». Это не просто модное слово, а мост между современностью и традицией. Арт – искусство, творчество. А Эль – с балкарского – село. Такое сочетание идеально подходит для события, где старинные изделия представляют в современном воплощении. Для многочисленных гостей ярмарки выступали артисты ансамблей современного и национального танцев.
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