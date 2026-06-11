Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В Нальчике установилась теплая погода после затяжной холодной весны

В Нальчике установилась теплая погода после затяжной холодной весны

11.06.2026 | 15:10
Нальчик наконец дождался тепла. После затяжной холодной весны в городе зазеленели скверы, зацвели растения, а горожане проводят досуг в парках и скверах. Дожди, которые, казалось, не кончатся никогда, отступили. Столбики термометров поползли вверх. Горожане, соскучившиеся по солнцу, с утра заполнили центральные улицы Нальчика. Кто-то уже открыл сезон легких платьев и панам, кто-то просто наслаждается каждым теплым днем. И первые отзывы – единодушны. Пока одни радуются теплу, другие ищут в нем вдохновение. Умеренная погода без изнуряющей жары – настоящий подарок для тех, кто привык видеть красоту в деталях. Для художника Кантемира Жилова мягкий свет и тепло – идеальное время, чтобы взять этюдник и выйти в тенистые аллеи парка. Впрочем, даже к долгожданной жаре у нальчан нашлись пожелания. Ей рады, но с одной оговоркой. И все же, когда солнце припекает по-настоящему, жители столицы вспоминают главное спасение – тенистые парки. Свежий воздух, шелест листвы и прохлада под вековыми кронами. Здесь можно укрыться от зноя и провести время с близкими. Таким в Нальчике видят настоящее курортное лето: солнце, никаких ливней, прогулки под сенью деревьев и детский смех.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных