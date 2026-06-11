В Нальчике установилась теплая погода после затяжной холодной весны

Нальчик наконец дождался тепла. После затяжной холодной весны в городе зазеленели скверы, зацвели растения, а горожане проводят досуг в парках и скверах.
Дожди, которые, казалось, не кончатся никогда, отступили. Столбики термометров поползли вверх. Горожане, соскучившиеся по солнцу, с утра заполнили центральные улицы Нальчика. Кто-то уже открыл сезон легких платьев и панам, кто-то просто наслаждается каждым теплым днем. И первые отзывы – единодушны.
Пока одни радуются теплу, другие ищут в нем вдохновение. Умеренная погода без изнуряющей жары – настоящий подарок для тех, кто привык видеть красоту в деталях. Для художника Кантемира Жилова мягкий свет и тепло – идеальное время, чтобы взять этюдник и выйти в тенистые аллеи парка.
Впрочем, даже к долгожданной жаре у нальчан нашлись пожелания. Ей рады, но с одной оговоркой.
И все же, когда солнце припекает по-настоящему, жители столицы вспоминают главное спасение – тенистые парки. Свежий воздух, шелест листвы и прохлада под вековыми кронами. Здесь можно укрыться от зноя и провести время с близкими. Таким в Нальчике видят настоящее курортное лето: солнце, никаких ливней, прогулки под сенью деревьев и детский смех.
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