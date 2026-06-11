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Аграрии КБР весной заложили 910 га многолетних плодово‑ягодных насаждений

Аграрии КБР весной заложили 910 га многолетних плодово‑ягодных насаждений

11.06.2026 | 15:30
В Кабардино-Балкарии в текущем году в весенний период, по предварительным данным, заложено 910 гектаров многолетних плодово-ягодных насаждений интенсивного и суперинтенсивного типа из запланированных на текущий год 1,8 тыс. гектаров. Кабардино-Балкария входит в пятерку лучших субъектов России по темпам закладки многолетних плодово-ягодных насаждений - за последние пять лет их заложено порядка 6,5 тыс. гектаров, в том числе в 2025 году – 1,8 тыс. гектаров На начало 2026 года площадь многолетних плодово-ягодных насаждений в Кабардино-Балкарии составила 29,8 тыс. гектаров. Осенью посадка молодых насаждений продолжится.   https://t.me/vestikbr
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