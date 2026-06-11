Аграрии КБР весной заложили 910 га многолетних плодово‑ягодных насаждений

В Кабардино-Балкарии в текущем году в весенний период, по предварительным данным, заложено 910 гектаров многолетних плодово-ягодных насаждений интенсивного и суперинтенсивного типа из запланированных на текущий год 1,8 тыс. гектаров.
Кабардино-Балкария входит в пятерку лучших субъектов России по темпам закладки многолетних плодово-ягодных насаждений - за последние пять лет их заложено порядка 6,5 тыс. гектаров, в том числе в 2025 году – 1,8 тыс. гектаров
На начало 2026 года площадь многолетних плодово-ягодных насаждений в Кабардино-Балкарии составила 29,8 тыс. гектаров. Осенью посадка молодых насаждений продолжится.
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