Полицейские Нальчика изъяли крупную партию синтетических наркотиков

В ходе несения службы сотрудниками патрульно-постовой службы полиции Нальчика была задержана 44-летняя жительница Тюменской области, подозреваемая в покушении на сбыт наркотических средств.
По данным следствия, женщина через Интернет приобрела партию наркотиков для дальнейшего распространения на территории города Нальчика. При задержании у нее было обнаружено семь свертков с наркотиками, спрятанных в кармане куртки. Еще два свертка нашли в местах, где она успела сделать тайниковые закладки. Оставшаяся часть запрещенных веществ была обнаружена в квартире, где временно проживала задержанная.
Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком, общая масса которого превышает 127 граммов. Следствием ОП № 2 Управления МВД России «Нальчик» в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ. Женщина заключена под стражу.
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