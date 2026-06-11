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В КБР прошла профилактическая акция «Засветись — будь ярче на дороге!»

В КБР прошла профилактическая акция «Засветись — будь ярче на дороге!»

11.06.2026 | 16:20
Сотрудники Госавтоинспекции вместе с представителем Общественного совета при Отделе МВД России по Черекскому району Мухтаром Таппасхановым провели акцию «Засветись – будь заметным на дороге!» для детей, посещающих дополнительные занятия в районном Доме культуры г.п. Кашхатау. Полицейские и общественник напомнили детям правила дорожного движения, которыми должен пользоваться каждый пешеход, разобрали «дорожные ловушки» и рассказали как их безопасно преодолеть. Особое внимание сотрудники полиции обратили на использование световозвращающих элементов в виде браслетов, значков, нашивок или наклеек на одежде, а также на своих велосипедах и самокатах. «В вечернее время, во время прогулки или возвращаясь с дополнительных занятий, важно позаботиться о собственной безопасности и быть заметным для водителей. Помогут ярко обозначить себя на дороге световозвращающие элементы», - отметил Мухтар Таппасханов. В завершение мероприятия ребята получили от организаторов яркие приспособления, а также памятки с советами по безопасному поведению на дорогах для юных пешеходов. Ребята поблагодарили полицейских и общественника за познавательное мероприятие и обещали строго соблюдать ПДД.   https://t.me/vestikbr  
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