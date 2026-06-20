В Нальчике стартовал окружной форум Комитета семей воинов Отечества

Сегодня в Нальчике приняли делегатов окружного форума Комитета семей воинов Отечества. Он объединил представителей региональных штабов, общественных организаций и органов власти, для обсуждения вопросов поддержки участников СВО и их семей.
Более 150 участников из регионов СКФО собрались вместе, а форум стал для них диалоговой площадкой. Главная тема встречи с консолидации усилий государства и общества в оказании всесторонней помощи военнослужащим и их родным. Особые слова благодарности в адрес матерей, которые воспитали героев.
На форуме обсуждали вопросы поддержки участников СВО, их адаптации после возвращения к мирной жизни. Отдельное внимание уделили помощи их семьям, развитию региональных штабов и сохранению памяти о погибших защитниках Отечества.
В рамках деловой программы говорили о правовой поддержке семей участников СВО. Юристы комитета представили возможности системы профессиональной юридической помощи и рассказали о наиболее востребованных направлениях сопровождения семей военнослужащих.
На выставке в этот день были представлены лучшие волонтерские проекты таких общественных организаций, как Ассоциация волонтеров СВО, «Ни Шагу Назад», «Вера Сильнее Огня», «Молодая Гвардия», «Движение Первых», а также Центра патриотического воспитания КБГУ.
На встрече подчеркивали - обмен лучшими региональными практиками и открытый диалог с общественностью позволят найти новые возможности поддержки участников специальной военной операции и их семей.
https://t.me/vestikbr