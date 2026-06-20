В Нальчике состоялся праздничный концерт ко Дню медицинского работника

В Доме молодежи в Нальчике собрались сотни представителей благородной профессии – врачи, медсестры, фельдшеры и лаборанты из разных районов республики. Поздравление руководителя региона Казбека Кокова в адрес работников здравоохранения зачитал руководитель администрации Главы КБР – Мухамед Кодзоков.
Лучших представителей профессии отметили благодарностями, почетными грамотами и ведомственными наградами. Также на церемонии объявили итоги кадрового конкурса среди медицинских работников Кабардино-Балкарии. Чествовали и победителей традиционной спартакиады медицинских работников. После перед собравшимися выступили известные в республике артисты и танцевальные коллективы.
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