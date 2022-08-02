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В Нальчике состоялось первенство КБР по шахматам

В Нальчике состоялось первенство КБР по шахматам

02.08.2022 | 14:41
Будущие гроссмейстеры – на старте. В Нальчике состоялось первенство Кабардино-Балкарии по шахматам среди юниоров. Турнир стал отборочным к первенствам СКФО и России. Соревнования прошли среди мальчиков и девочек, а также юношей и девушек в возрасте от девяти до 19 лет. Турнир состоялся сразу на двух площадках – в клубе «Ладья» и центре «Каисса». К участию допустили шахматистов, которые заняли призовые места в первенствах городов и районов республики. За досками оказались больше ста человек. Турнир провели по круговой, или швейцарской системе. Особо напряженными выдались финальные партии: нередко исход был не ясен до самой последней секунды. Победителей назвали во всех возрастных категориях.
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