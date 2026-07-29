В Нальчике состоялось масштабное роуд‑шоу бренда «Чабан»

Семейный праздник с национальным колоритом, гастрономическими мастер-классами, конкурсами и ценными призами. В Нальчике завершилось большое роуд-шоу бренда «Чабан», которое объединило тысячи гостей. Салют, музыка, смех и десятки интерактивных площадок. В Атажукинском парке Нальчика проходит большое семейное роуд-шоу бренда «Чабан». За два месяца он объединил тысячи жителей Магаса, Махачкалы, Краснодара и Ставрополя. Теперь эстафету принимает столица Кабардино-Балкарии.
Детский смех здесь не смолкает ни на минуту. Аниматоры в образах любимых сказочных героев устраивают веселые конкурсы и эстафеты. Для самых активных организаторы поставили батут с шариками. Здесь же - творческий уголок, где каждый ребенок может почувствовать себя настоящим художником. В распоряжении юных гостей - альбомы, карандаши и яркие краски. Еще одна точка притяжения — зона аквагрима. Здесь художники превращают детские мечты в яркие образы.
Сердечки, цветы, бабочки, сказочные персонажи - на выбор десятки вариантов... Особое внимание гостей приковано и к дегустационной зоне. Здесь можно попробовать самые популярные молочные продукты бренда — сыры, кефиры, йогурты и многое другое. Очередь у стола не заканчивается ни на минуту.
Натуральный состав, современные технологии производства и традиционные рецепты — именно это делает продукцию «Чабан» выбором миллионов покупателей по всей стране. Компания бережно сохраняет качество и вкус, которым доверяют семьи уже многие годы. А еще гостей праздника вдохновляют на кулинарные эксперименты. На мастер-классе Карина Эфендиева показывает, как из привычных продуктов «Чабан» приготовить любимое всеми печенье «Кукис».
Попробовать приготовить фирменное печенье вместе с Кариной смог каждый желающий. Самых активных участников наградили подарками. Пока одни наблюдали за кулинарным шоу, другие испытывали себя на интерактивных площадках. Например, проверяли силу на силомере.
А на соседней площадке проверяют уже не силу удара, а выдержку. В конкурсе «Молочный баланс» участникам предстояла удержать на вытянутых руках две бутылки молока по 1,9 литра. Еще одна игра – «Молочный баскетбол». Между состязаниями для гостей организовали национальные танцы.
Сохранить воспоминания о празднике предлагали и в ярких фотозонах. Оформленные в фирменном стиле, они стали одной из самых популярных площадок дня. Сделать снимок можно было и с колоритным дедушкой Чабаном, который встречал гостей в национальном костюме. А рядом развернулось кулинарное шоу. Бренд – шеф BN GROUP Заур Маремов показал мастер-класс по приготовлению сулугуни на мангале.
Подкрепившись, участники вновь вернулись к конкурсным площадкам. Новые спортивные испытания для гостей провел специальный гость праздника — Ахмед Карданов. Из продукции «Чабан» на празднике приготовили и знаменитые балкарские хычины. Секретом рецепта поделился шеф-повар Бисо Чеченов.
Вместе со своей помощницей он приготовил 120 хычинов. Попробовать их гости смогли прямо с пылу с жару. Пока одни угощались, другие проверяли себя в конкурсах. Миллионный блогер Тимур… провел для гостей «Фермерский баттл», который собрал десятки участников.
Роуд-шоу в Нальчике стало финальной остановкой большого промотура бренда «Чабан». Его проводят в поддержку ежегодной акции, участники которой могут выиграть ценные призы — от iPhone 17 и миллиона рублей до главного приза — автомобиля.
Самым азартным конкурсом стала – интеллектуальная викторина. В ней приняли участие победители спортивных состязании. Главный приз праздника – «PlayStation 5». Победителем финального конкурса стал Владимир Давидян. На праздник он приехал вместе с семьей и признается — такого масштабного фестиваля увидеть не ожидал. Поблагодарил гостей и основатель бренда «Чабан» Магомед Якубов. По его словам, такие встречи помогают объединять людей и создавать теплые семейные традиции.
Финальным аккордом праздника стало выступление Марата Альборова. Любимые песни зрители пели вместе с артистом. Завершилось большое семейное роуд-шоу ярким фейерверком.
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