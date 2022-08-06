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В Нальчике состоится литературный фестиваль

В Нальчике состоится литературный фестиваль

06.08.2022 | 19:43
С 9 по 11 августа 2022 года в г. Нальчике состоится литературный фестиваль «Букля». Подготовку и проведение фестиваля осуществляют Литературный клуб «Букля» и ГБУ «Молодежный центр» КБР при грантовой поддержке Росмолодежи. В Фестивале примут участие 12 молодых писателей и поэтов, представляющие разные литературные жанры. Мероприятия фестиваля направлены на популяризацию литературного творчества и поэтической деятельности среди молодёжи и детей. В рамках фестиваля будет организовано чтение лекций кандидата психологических наук Будимира Нагоева, кандидата филологических наук Марины Битоковой, кандидата философских наук Мурата Хоконова , показы кинофильмов, культурный квест, выступление участников у открытого микрофона. Также предусмотрено проведение мастер-класса и чтение книг для самых маленьких участников. Количество участников фестиваля составит более 150 молодых жителей Кабардино-Балкарской Республики.
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