Обновление – к юбилею республики. В Нальчике ремонтируют дворы многоэтажек – всего больше полусотни придомовых территорий.
Находятся они на трех проспектах столицы республики, которые восстанавливают к празднику - Ленина, Шогенцукова и Кулиева. На тротуарах и проезжей части меняют дорожное покрытие и фонари, наносят разметку, а во дворах, где это необходимо, укладывают асфальт, устанавливают бордюры и формируют парковочные места.
Чтобы соблюсти установленные сроки, привлекли несколько компаний-подрядчиков. На восстановление придомовых территорий город направил 50 миллионов рублей. Завершить работы должны до начала осени.
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