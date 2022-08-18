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В Нальчике ремонтируют дворы многоэтажек

В Нальчике ремонтируют дворы многоэтажек

18.08.2022 | 16:33
Обновление – к юбилею республики. В Нальчике ремонтируют дворы многоэтажек – всего больше полусотни придомовых территорий. Находятся они на трех проспектах столицы республики, которые восстанавливают к празднику - Ленина, Шогенцукова и Кулиева. На тротуарах и проезжей части меняют дорожное покрытие и фонари, наносят разметку, а во дворах, где это необходимо, укладывают асфальт, устанавливают бордюры и формируют парковочные места. Чтобы соблюсти установленные сроки, привлекли несколько компаний-подрядчиков. На восстановление придомовых территорий город направил 50 миллионов рублей. Завершить работы должны до начала осени. https://t.me/vestikbr
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