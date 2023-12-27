В Нальчике провели открытое первенство по тактическому снайпингу

27.12.2023 | 18:01
Это первый в республике турнир по стрельбе на дальние дистанции. Первенство сделали открытым, и заявки подали около двух десятков спортсменов со всего Северного Кавказа. У каждого – собственное оружие и разрешение на него. Ибрагим Закриев приехал из Чечни. Раньше был охотником, потом перешел в спорт. Участвовал в нескольких турнирах Ф-класса , где стреляют по бумажным мишеням на больших дистанциях. Спортсмены выступали в двух классах – болтовая и полуавтоматическая винтовка. Оценивали точность, скорость и дальность выстрела. Штрафные баллы начисляли за каждое лишнее движение, поэтому участники должны были продемонстрировать также стойкость и выдержку… Стрельба на дальние дистанции – молодой вид спорта: в России его зарегистрировали в 2021-м. На следующий год в республике создали федерацию, которая и организовала первенство. В планах федерации «Эльбрус» - каждый год проводить минимум по два турнира и расширять состав участников. Ну а победителями самых первых соревнований стали Асланбек Дзиоев и Геннадий Базоев, оба – из Северной Осетии.   https://t.me/vestikbr
