Культура оживает: в Доме молодежи представили проект «Настоящая»

Культура — это не музейные экспонаты, а живые истории! В Доме молодёжи прошла премьера первой серии проекта «Настоящая». Проект создали в рамках празднования Года единства народов России.
Одна из героинь фильма – Асият Жангуразова. Она снималась в кино и раньше, но в таком проекте участвует впервые. Признается: предложение было неожиданным, долго сомневалась, но в итоге согласилась. Так попала на съемки в Верхней Балкарии.
Проект «Настоящая» запустили «Волонтеры культуры» и «Добро.Медиа» в начале 2026-го. Приурочили его к Году единства народов России. Это серия документальных фильмов о культуре, традициях и языках народов страны.
В центре каждой серии – жизнь героинь разных поколений. Первую посвятили мордовским женщинам, ее премьера прошла в Москве. Вторая – о кабардинках и балкарках. Показ фильма открыла руководитель проекта Милена Богданова.
Фильм скоро появится в открытом доступе, а полный цикл передадут на портал «Культура.рф». На премьере отметили: проект особенно важен для молодежи. Он напоминает не только о традициях, но и о людях, которые сохраняют культурный код региона.
К картине уже подготовили рекомендации для педагогов, чтобы показывать ее в школах. Авторы надеются, что такие инициативы помогут сохранить культурную память и усилят интерес к традициям народов России.
