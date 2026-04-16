Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Культура оживает: в Доме молодежи представили проект «Настоящая»

Культура оживает: в Доме молодежи представили проект «Настоящая»

16.04.2026 | 14:10
Культура — это не музейные экспонаты, а живые истории! В Доме молодёжи прошла премьера первой серии проекта «Настоящая». Проект создали в рамках празднования Года единства народов России. Одна из героинь фильма – Асият Жангуразова. Она снималась в кино и раньше, но в таком проекте участвует впервые. Признается: предложение было неожиданным, долго сомневалась, но в итоге согласилась. Так попала на съемки в Верхней Балкарии. Проект «Настоящая» запустили «Волонтеры культуры» и «Добро.Медиа» в начале 2026-го. Приурочили его к Году единства народов России. Это серия документальных фильмов о культуре, традициях и языках народов страны. В центре каждой серии – жизнь героинь разных поколений. Первую посвятили мордовским женщинам, ее премьера прошла в Москве. Вторая – о кабардинках и балкарках. Показ фильма открыла руководитель проекта Милена Богданова. Фильм скоро появится в открытом доступе, а полный цикл передадут на портал «Культура.рф». На премьере отметили: проект особенно важен для молодежи. Он напоминает не только о традициях, но и о людях, которые сохраняют культурный код региона. К картине уже подготовили рекомендации для педагогов, чтобы показывать ее в школах. Авторы надеются, что такие инициативы помогут сохранить культурную память и усилят интерес к традициям народов России.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных