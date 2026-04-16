В России фиксируется рост спроса на специалистов технической сферы

В России фиксируется устойчивый рост спроса на специалистов технической сферы: особенно востребованы электромеханики, литейщики и сварщики. Об этом сообщил премьер‑министр Михаил Мишустин в ходе стратегической сессии «Обеспечение экономики кадрами».
Запрос на квалифицированных рабочих значительно превышает предложение. В связи с этим Правительство России корректирует систему подготовки кадров в каждом регионе с опорой на прогноз кадровой потребности. Помогает в этом национальный проект «Кадры». Единая модель профориентации в прошлом году охватила больше 8 млн школьников, а механизм маршрутизации уже действует в 11 регионах.
Национальные рейтинги образовательных учреждений помогают оценить перспективы трудоустройства. Перечень востребованных профессий формируют с учетом запросов работодателей, а взаимодействие колледжей, вузов и центров занятости позволяет оперативно адаптировать подготовку кадров к реальным потребностям рынка труда.
