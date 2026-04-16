Подготовка к ЕГЭ по математике и информатике теперь доступна на «Госуслугах»

16.04.2026 | 14:00
Подготовиться к ЕГЭ по математике базового уровня и информатике теперь можно на Госуслугах. Результаты тренировочных экзаменов и прогресс школьника будут доступны в личном кабинете, сообщили в Минцифры России. В разделе «Навигатор подготовки к ЕГЭ» ученики найдут все необходимое для успешной сдачи экзамена: тематические задания, материалы для освоения ключевых тем и видеоконсультации от разработчиков единого госэкзамена с ответами на частые вопросы. Чтобы воспользоваться сервисом, достаточно ввести в поисковой строке Робота Макса запрос «Навигатор подготовки к ЕГЭ» и перейти на страницу раздела. Как подчеркивают в Минцифры, сервис позволит выпускникам систематизировать знания, отработать решение типовых заданий и снизить уровень стресса перед экзаменом за счет знакомства с форматом испытаний. Доступ к нему бесплатный для всех пользователей.   https://t.me/vestikbr
