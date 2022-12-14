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В Нальчике прошел турнир по греко-римской борьбе памяти Владимира Лобжанидзе

В Нальчике прошел турнир по греко-римской борьбе памяти Владимира Лобжанидзе

14.12.2022 | 16:59
Житель Хатуея Тамерлан Бетрозов борьбой занимается семь лет из своих 14-ти. Трижды участвовал в соревнованиях с более опытными соперниками – в Нальчике и во Владикавказе. На всероссийском турнире в столице Кабардино-Балкарии одержал победу в весе до 57 килограммов. Открытый всероссийский турнир по греко-римской борьбе посвятили памяти Владимира Лобжанидзе. Он был по-настоящему легендарным тренером и первым наставником олимпийского чемпиона Мурата Карданова. Для спортсменов – в первую очередь воспитатель: советы становились законом, команды выполнялись мгновенно, а рассказы о великих мастерах и борцовских традициях запоминались навсегда. К ученикам Владимира Лобжанидзе, побеждавшим на юношеских соревнованиях, всегда присматривались тренеры из других команд и спортивных интернатов. Почтить память мастера спорта СССР в зале собрались около 200 юношей из разных регионов. Победителей определили в 10 весовых категориях.   https://t.me/vestikbr
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