В Нальчике проходит первенство СКФО по вольной борьбе среди юниоров. Ежегодный отбор на всероссийские соревнования посвятили памяти подполковника Магомеда Дзахмишева. Сотрудник ФСБ отдал жизнь в борьбе с терроризмом. Он трагически погиб в 2010-м накануне собственной свадьбы: в машине сработало взрывное устройство. В юности подполковник занимался вольной борьбой и любил этот вид спорта… В столицу Кабардино-Балкарии приехали больше 200 атлетов из всех регионов Северного Кавказа. Это молодые люди до 24-х лет. Поединки на турнире памяти Магомеда Дзахмишева проходят в 10 весовых категориях. Уже известно, что в финальных схватках за призовые места будут бороться два спортсмена из Кабардино-Балкарии – Инал Шериев и Тамерлан Кумыков. Итоги первенства СКФО подведут первого июня.