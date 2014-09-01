В Нальчике подвели итоги обучения общественных наблюдателей на выборах 2021 года





Сегодня представители Общественной палаты, Избирательной комиссии и Общественного штаба по контролю за выборами собрались в Нальчике, чтобы подвести предварительные итоги и выработать план дальнейших совместных действий на оставшееся до выборов время. Жители республики будут участвовать осенью этого года в выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, также определят своих избранников в представительные органы местного самоуправления Кабардино-Балкарской Республики. Общественным активистам в организации и проведении важной государственной кампании отводится большая роль. Более 700 наблюдателей будут контролировать ход избирательной кампании и процедуры голосования в Кабардино-Балкарии в сентябре текущего года. Совместными усилиями гражданские активисты должны обеспечить прозрачность избирательного процесса, также информировать жителей республики о происходящих в этой сфере событиях. Семинары-практикумы состоялись во всех городах и районах. Занятия проводили в течение месяца 13 групп: разбирали типовые ситуации, которые могут возникнуть на участках в ходе голосования. Использовали различные формы обучения, в том числе игровую. На встрече также обсудили способы привлекать молодежь к общественному наблюдению и формы информационного сопровождения этого процесса. В ближайшее время планируют организовать работу ситуационного центра общественного наблюдения в день голосования, а также горячей линии для связи с избирателями.