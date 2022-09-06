В Нальчике открылся новый ясельный блок на 60 малышей

Это дошкольное учреждение находится в микрорайоне “Стрелка”. Состоит оно из трех блоков: первый построили еще в середине 60-х, второй возвели в прошлом году. Еще один – ясельный – заработал этой осенью.
Медицинский блок оснащен всем необходимым. Есть комната для изоляции ребят, которые заболели. На кухне – современное оборудование для приготовления еды.
Новое отделение рассчитано на малышей в возрасте от двух месяцев. Пока же самому маленькому воспитаннику год и два месяца. И дети, и воспитатели уже нашли общий язык.
Сейчас в 38-м деском саду Нальчика работают 12 групп для детей от нескольких месяцев до семи лет. Общее количество воспитанников – 400 человек. Благодаря расширению возможностей этого учреждения, полностью обеспечена потребность жителей микрорайона “Стрелка” в дошкольных местах.
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