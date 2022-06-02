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В Нальчике открылся 14-й Северо-Кавказский конкурс детского изобразительного искусства

В Нальчике открылся 14-й Северо-Кавказский конкурс детского изобразительного искусства

02.06.2022 | 17:02
В Нальчике в Музее ИЗО представлено больше 170-ти работ начинающих художников. Здесь открылся 14-й Северо-Кавказский конкурс детского изобразительного искусства имени заслуженного учителя Кабардино-Балкарии Андрея Ткаченко. Из года в год конкурс собирает учащихся и преподавателей детских школ искусств Юга России. В этот раз он проходит в период подготовки к празднованию столетия Кабардино-Балкарии. Организаторы сделали так, чтобы была представлена палитра разноплановых работ. Здесь и живопись, и графика, и декоративно-прикладное искусство. Эксперты отмечают, что творческий уровень авторов растет из года в год. Выставка продлится до конца июня.
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