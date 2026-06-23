В Нальчике открылась выставка изделий ручной работы

Главная цель проекта – не просто показать работы мастеров, но и сохранить уникальные традиции региона. А в экспозиции – работы в самых разных техниках: от керамики и резьбы по дереву до национальных костюмов и ювелирных украшений. Выставка изделий ручной работы прошла в Нальчике.
В Нальчике развернулась выставка уникальных изделий ручной работы. Гостей встречали живое общение с мастерами, традиционная музыка и национальные напевы.
В экспозиции – работы в самых разных техниках: от керамики и резьбы по дереву до национальных костюмов и ювелирных украшений. А создание одного из экспонатов потребовало от мастера больше года кропотливого труда.
Выставку организовал Республиканский центр народных художественных промыслов и ремесел при поддержке министерства культуры Кабардино-Балкарии. Главная цель проекта – не просто показать работы мастеров, но и сохранить уникальные традиции региона.
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