В Нальчике откроется выставка ксилографии «Тысяча сто гравюр». Это первый в России масштабный выставочный проект ксилографии, который представляет 1100 работ мастеров одной школы и объединяет более 100 российских художников. Ксилография — древнейший вид графического искусства, который возник в Древнем Китае в VI веке нашей эры. Это гравюра на дереве, техника печати на бумаге посредством оттиска зеркального изображения с гравированной деревянной доски. Наиболее древний образец этой техники — печатный буддийский текст с рисунками «Алмазная сутра», датирован 868 годом нашей эры. После изобретения книгопечатания в 1445 году ксилография стала использоваться для создания черно-белых иллюстраций к книгам. В числе художников, чьи работы включены в проект, - академик Российской академии художеств, Народный художник РФ, Заслуженный художник Кабардино-Балкарской АССР профессор Герман Паштов. Экспозицию составят произведения художников творческой мастерской графики РАХ в Красноярске, Красноярского государственного художественного института, Красноярского государственного института искусств им. Д. Хворостовского, известных российских мастеров ксилографии. Мероприятие организовано Министерством культуры КБР совместно с Российской академией художеств. Выставка откроется 14 октября в Национальном музее КБР и продлится три недели.