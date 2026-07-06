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В Нальчике 7 июля отключат водоснабжение на время ремонтных работ
В Нальчике 7 июля отключат водоснабжение на время ремонтных работ
06.07.2026
|
11:15
07.07.2026 с 09:00 и до окончания ремонтных работ будет временно отключено водоснабжение
пр. Ленина – Тлостанова – Атажукина – Тарчокова – Байсултанова – Шортанова – Карашаева
ул. Тарчокова (от Байсултанова до Головко)
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