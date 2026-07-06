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В Нальчике 7 июля отключат водоснабжение на время ремонтных работ

В Нальчике 7 июля отключат водоснабжение на время ремонтных работ

06.07.2026 | 11:15
07.07.2026 с 09:00 и до окончания ремонтных работ  будет временно отключено водоснабжение
  • пр. Ленина – Тлостанова – Атажукина – Тарчокова – Байсултанова – Шортанова – Карашаева
  • ул. Тарчокова (от Байсултанова до Головко)
  • ул. Чернышевского (от Байсултанова до Головко)
  • садовые товарищества «Телевышка»
  • ул. Солнечная
  • с. Кенже 1, 2
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