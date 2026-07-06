В Нальчике 7 июля отключат водоснабжение на время ремонтных работ

пр. Ленина – Тлостанова – Атажукина – Тарчокова – Байсултанова – Шортанова – Карашаева

ул. Тарчокова (от Байсултанова до Головко)

ул. Чернышевского (от Байсултанова до Головко)

садовые товарищества «Телевышка»

ул. Солнечная

с. Кенже 1, 2

07.07.2026 с 09:00 и до окончания ремонтных работ будет временно отключено водоснабжение