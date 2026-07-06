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В Малке приступили к капремонту дошкольного отделения школы

В Малке приступили к капремонту дошкольного отделения школы

06.07.2026 | 11:05
В дошкольном отделении второй школы села Малка начался капитальный ремонт в рамках национального проекта «Семья» и регионального проекта «Поддержка семьи». Учреждение, построенное почти 30 лет назад, уже нуждалось в обновлении. Капремонтом предусмотрена замена всех обветшавших конструкций и инженерных коммуникаций. На объекте завершен основной объем подготовительных работ: специалисты очистили стены, демонтировали старые двери и полы, а также почти полностью заменили систему отопления. Особое внимание уделяется кровле — старые конструкции разобраны, установлены леса и большая часть новой кровли уже смонтирована. Сейчас специалисты заняты выравниванием стен перед покраской. Ведется электромонтаж и прокладка новых инженерных сетей. Ремонт идет по плану, и вскоре обновленное здание распахнет свои двери для малышей, предоставив им безопасные условия для комфортного пребывания.   https://t.me/vestikbr  
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