В Малке приступили к капремонту дошкольного отделения школы

В дошкольном отделении второй школы села Малка начался капитальный ремонт в рамках национального проекта «Семья» и регионального проекта «Поддержка семьи». Учреждение, построенное почти 30 лет назад, уже нуждалось в обновлении. Капремонтом предусмотрена замена всех обветшавших конструкций и инженерных коммуникаций.
На объекте завершен основной объем подготовительных работ: специалисты очистили стены, демонтировали старые двери и полы, а также почти полностью заменили систему отопления. Особое внимание уделяется кровле — старые конструкции разобраны, установлены леса и большая часть новой кровли уже смонтирована.
Сейчас специалисты заняты выравниванием стен перед покраской. Ведется электромонтаж и прокладка новых инженерных сетей. Ремонт идет по плану, и вскоре обновленное здание распахнет свои двери для малышей, предоставив им безопасные условия для комфортного пребывания.
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