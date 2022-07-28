В Майском завершается капитальный ремонт центральной улицы

Город Майский сегодня преображается на глазах. В первую очередь - это дороги. На одной из центральных городских улиц, протяженностью около 4 километров, ремонт практически завершен.
На улице Ленина сконцентрированы социально значимые объекты – районная больница, поликлиника, колледж, школа, детские сады, Дом культуры, спортивный комплекс. Большая загруженность и непрерывный поток транспорта сказались на качестве дорожного покрытия, притом, что капремонта здесь не было больше 20 лет. Теперь, помимо обновления полотна, по обе стороны проезжей части обустраивают тротуары, дорогу оснащают новейшими системами освещения. Здесь же, на Ленина, поменяли отрезок ветхой теплотрассы, притом не только трубы, но и колодцы, задвижки и прочую запорную арматуру.
А детская площадка появилась в центре Майского в рамках всероссийского проекта по обустройству общественных пространств. Именно это место выбрали горожане для благоустройства в ходе народного голосования. Основные работы по созданию игрового городка выполнены, территорию под спортивный комплекс покрыли резиновой крошкой. Оборудование уже получено, ждет своей очереди.
Создание комфортной для проживания среды – одна из ключевых задач, на достижение которой направлено несколько национальных проектов. Благодаря им улучшается коммунальная инфраструктура, граждане получают благоустроенные дворы, уютные площади и скверы, где можно с удовольствием провести свободное время.
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