В Майском открыли обновленный спортивный зал

Раньше это было заброшенное помещение в здании ДК в одном из микрорайонов Майского. Три месяца длились ремонтные работы, и вот свои двери открыл обновленный спортзал. Юные жители домов по соседству получили возможность проводить здесь свободное время с пользой для здоровья. Инициатива – восстановить спортивный зал – принадлежит представителям турецкой диаспоры, живущим в городе. Проект реализовали на основе государственно-частного партнерства. Трижды в день будут проводить здесь занятия по вольной борьбе и грэпплингу тренеры Аслан Пашалиев и Артур Ашижев. Условия они считают подходящими для новых достижений. Грэпплинг – это спортивное единоборство, совмещающее в себе технику всех борцовских дисциплин. При этом ограничения на болевые и удушающие приемы – минимальные. Инициатива нашла поддержку у местных властей. И в городе, и в районе собираются вывести спорт на новый, более высокий уровень. В Майском районе уже работают стадион, больше 20 спортзалов, три десятка площадок. Треть всех жителей муниципалитета – а это больше 15 тысяч человек – стабильно посвящают часть своего свободного времени физическим нагрузкам.