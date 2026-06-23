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В КБР стартовала приемная кампания: три вуза начали прием абитуриентов

В КБР стартовала приемная кампания: три вуза начали прием абитуриентов

23.06.2026 | 13:00
20 июня во всех вузах страны стартовала приемная кампания. В Кабардино-Балкарии свои двери для абитуриентов распахнули сразу три высших учебных заведения. Нальчанин Тимур Сидаков в этом году окончил 9 класс и планирует поступить в колледж. Как только в республике стартовала приемная кампания, юноша в числе первых подал документы в Кабардино-Балкарский государственный аграрный университет на факультет среднего профессионального образования. Тимур отмечает: учеба здесь приблизит его к делу, которое по-настоящему по душе. На факультете среднего профессионального образования в Аграрном университете готовят специалистов по пяти рабочим профессиям. Кроме того, образовательное учреждение предлагает абитуриентам 25 направлений подготовки бакалавриата, 1 специальность и 17 программ магистратуры. В этом году заявления принимают преимущественно через госуслуги. Но можно прийти и лично – здесь проконсультируют члены приемной комиссии, помогут оформить заявление и расскажут о новых правилах приема. Под новое правило попал и житель Тырныауза Тимур Хамурзов. Он окончил Эльбрусский региональный колледж, где осваивал гостиничное дело, а теперь нацелен на новый этап – планирует учиться в Аграрном университете по направлению «Туризм». Чтобы поступить, ему не нужно сдавать ЕГЭ, достаточно набрать необходимое количество баллов на вступительных испытаниях в самом вузе. В этом году Аграрном университете абитуриентам доступно больше 400 бюджетных мест. Также вуз планирует принять свыше 100 студентов по целевому набору – это гарантирует им трудоустройство после окончания учебы. А тем, кто не прошел на бюджет, предлагают контрактную форму обучения. Абитуриенты, которые поступают в Кабардино-Балкарский аграрный университет по результатам ЕГЭ, могут подать документы до 25 июля, а выпускники колледжей – до 18 июля.   https://t.me/vestikbr
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