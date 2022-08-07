В КБР прошел фестиваль “Прохладненские каникулы”

В Прохладном прошел традиционный фестиваль “Прохладненские каникулы”. Его уже не первый год проводят в первые выходные августа. В этот раз его посвятили 100-летию государственности КБР.
В празднике лета принимают участие не только жители города и района, но и многочисленные гости Еще до торжественного открытия на одной из аллей парка развернулось красочное представление. Живая музыка, боди-арт, конкурсы, фотовыставки, мастер-классы, ярмарка произведений прикладного творчества.
Сразу на двух площадках парка развернулись шахматно-шашечные баталии. А территорию вокруг клумбы отдали детям - любителям рисовать разноцветными мелками. Тема конкурса юных художников - безопасность дорожного движения.
Здесь же в зоне букроссинга можно было взять почитать интересную книгу и принять участие в лотерее на знание цитат из классики. А еще - праздник красок, тоже очень популярный в Прохладном. Ну и большой концерт, в котором приняла участие талантливая молодежь
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