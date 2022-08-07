home
Главная
>
Новости
>
В КБР прошел фестиваль “Прохладненские каникулы”

В КБР прошел фестиваль “Прохладненские каникулы”

07.08.2022 | 23:52
В Прохладном прошел традиционный фестиваль “Прохладненские каникулы”. Его уже не первый год проводят в первые выходные августа. В этот раз его посвятили 100-летию государственности КБР. В празднике лета принимают участие не только жители города и района, но и многочисленные гости Еще до торжественного открытия на одной из аллей парка развернулось красочное представление. Живая музыка, боди-арт, конкурсы, фотовыставки, мастер-классы, ярмарка произведений прикладного творчества. Сразу на двух площадках парка развернулись шахматно-шашечные баталии. А территорию вокруг клумбы отдали детям - любителям рисовать разноцветными мелками. Тема конкурса юных художников - безопасность дорожного движения. Здесь же в зоне букроссинга можно было взять почитать интересную книгу и принять участие в лотерее на знание цитат из классики. А еще - праздник красок, тоже очень популярный в Прохладном. Ну и большой концерт, в котором приняла участие талантливая молодежь https://t.me/vestikbr
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных