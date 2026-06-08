Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В КБР проходит региональный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

В КБР проходит региональный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

08.06.2026 | 14:20
В Кабардино-Балкарии проходит региональный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Она является флагманским проектом «Движения первых» и «Юнармии» и реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети». Соревнования, рассчитанные на три дня, проходят на специальном полигоне в Черекском районе. За переходящий кубок борются 18 команд со всей республики. В их числе - 13 школьных сборных и 5 команд средних специальных учебных заведений. Участников соревнований познакомились с современной военной и спасательной техникой, стрелковым оружием. Также узнали о новейших технологиях и их применении. Особое внимание уделили полевой кухне. Также прошли мастер-классы по оказанию первой помощи. Соревновательный этап включает силовые испытания, теоретические тесты и тактические военизированные эстафеты.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных