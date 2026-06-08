В КБР проходит региональный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

В Кабардино-Балкарии проходит региональный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0». Она является флагманским проектом «Движения первых» и «Юнармии» и реализуется в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети».
Соревнования, рассчитанные на три дня, проходят на специальном полигоне в Черекском районе. За переходящий кубок борются 18 команд со всей республики. В их числе - 13 школьных сборных и 5 команд средних специальных учебных заведений.
Участников соревнований познакомились с современной военной и спасательной техникой, стрелковым оружием. Также узнали о новейших технологиях и их применении. Особое внимание уделили полевой кухне. Также прошли мастер-классы по оказанию первой помощи. Соревновательный этап включает силовые испытания, теоретические тесты и тактические военизированные эстафеты.
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