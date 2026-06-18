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В КБР подвели первые итоги ЕГЭ: 10 выпускников получили 100 баллов

В КБР подвели первые итоги ЕГЭ: 10 выпускников получили 100 баллов

18.06.2026 | 12:50
В Кабардино-Балкарии подвели первые итоги Единого государственного экзамена. Десять выпускников уже получили максимальные 100 баллов по литературе, химии и истории. Первые результаты экзаменационной кампании основного периода уже известны. Десять выпускников из разных школ республики показали высший результат. А среди тех, кто уже взял максимальную высоту, – ребята, сдававшие литературу. Мурат Хашхожев готовился к экзамену полтора года. Его вдохновением стали произведения Льва Толстого – и именно любовь к классике помогла не просто сдать, а получить высший результат. Еще одна история успеха – выпускница сельской школы в Псычохе. Дисана Дугулубгова готовилась два года. Говорит: успех пришел благодаря сотням решенных заданий и спокойствию на самом экзамене. Абсолютный результат по истории у Анзора Бухурова. Рассказывает: любовь к предмету привил дедушка. У каждого из десяти стобалльников – свой путь к успеху: любовь к классической литературе, упорные занятия точными науками, интерес к истории. Первые результаты ЕГЭ в Кабардино-Балкарии подтвердили: школьники республики способны на высокие достижения.   https://t.me/vestikbr
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