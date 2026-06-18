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Десять педагогов КБР получат премию 200 тысяч рублей по итогам регионального конкурса

Десять педагогов КБР получат премию 200 тысяч рублей по итогам регионального конкурса

18.06.2026 | 13:50
Подвели итоги конкурса среди педагогов Кабардино-Балкарии... Десять лучших получат премию в размере 200 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном министерстве просвещения и науки. Выплату вручат победителям конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности. Участвовать в нем могли преподаватели со стажем более трех лет и нагрузкой от 18 часов в неделю. Отбор проходил в два этапа. Сначала претенденты презентовали свою работу дистанционно – по итогам отобрали 17 человек. Затем они демонстрировали достижения очно. Оценивала конкурсантов комиссия при министерстве просвещения республики. Среди победителей – учителя начальных классов, преподаватели истории, физкультуры, русского, кабардино-черкесского и английского языков.   https://t.me/vestikbr
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