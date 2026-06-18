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В Тырныаузе вручили удостоверения и значки народным дружинникам
В Тырныаузе вручили удостоверения и значки народным дружинникам
18.06.2026
|
13:40
В Доме культуры Тырныауза проходит торжественная церемония вручения удостоверений и значков народным дружинникам.
https://t.me/vestikbr