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В России утвердили «дни тишины» для приемной кампании 2026 года

В России утвердили «дни тишины» для приемной кампании 2026 года

18.06.2026 | 13:20
В России официально утверждены даты так называемых «дней тишины» в рамках приемной кампании 2026 года. Они приходятся на 3 и 7 августа. Такая мера вводится для того, чтобы кардинально снизить уровень стресса у абитуриентов и их родителей. В эти даты на портале «Госуслуги» будет полностью заблокирована возможность подать, отозвать или изменить согласие на зачисление. По словам разработчиков инициативы, это не ужесточение, а долгожданная передышка для всех участников процесса. Ранее дни выхода приказов о зачислении превращались в настоящий хаос. Абитуриенты в панике вбегали в приемные комиссии за минуту до закрытия, чтобы забрать документы. Из-за этих вузов приходилось в спешке переделывать приказы. Теперь же система позволит учебным заведениям спокойно сформировать итоговые списки. Абитуриенты по-прежнему могут подать заявления в пять вузов, однако теперь критически важно заранее правильно определить приоритетность направлений. В случае ошибки система может зачислить на менее желанную специальность с низким проходным баллом, посчитав ее главной. Отказаться от такого зачисления уже не получится. Эксперты советуют будущим студентам несколько раз проверить порядок выбранных специальностей до наступления «дней тишины».   https://t.me/vestikbr
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