Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
В КБР подвели итоги VI Всероссийского форума инклюзивного высшего образования

В КБР подвели итоги VI Всероссийского форума инклюзивного высшего образования

10.06.2026 | 12:45
В Кабардино‑Балкарии подвели итоги шестого Всероссийского форума инклюзивного высшего образования. Встреча объединила специалистов из 55 российских регионов и представителей Белоруссии, Армении и Туркменистана. На три дня Кабардино-Балкария стала главной площадкой инклюзивного образования страны. В КБГУ собрались более семисот участников из 55 регионов. Преподаватели, студенты с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, представители министерств, общественных организаций и бизнеса. Их общая цель – сформулировать инициативы, которые изменят систему. Статистика подтверждает: доверие к инклюзивному образованию растет. С приветственным словом от имени ректора Юрия Альтудова к участникам обратился проректор Вадим Лесев. И рассказал, как выстраивают обучение в университете. За этой философией стоит системная работа. Северо-Кавказский федеральный университет – оператор форума – вместе с сетью ресурсных центров по всей стране уже несколько лет внедряет инклюзивные практики. И у системы уже есть конкретные, измеримые результаты. Студенты с инвалидностью не просто учатся – они находят работу. Но чтобы студент с инвалидностью дошел до выпуска и получил работу, ему нужна поддержка на всем пути: от детского сада до вуза. Именно здесь вступает в дело наука. Институт коррекционной педагогики Российской академии образования не просто изучает проблему – он создает работающие инструменты. Каждый из трех дней форума посвящен отдельному треку: «Общество и государство», «Наука и образование» и «Экономика и ресурсы». По итогам участники сформулируют четыре народные инициативы: инклюзивное мировоззрение, инклюзивный образовательный маршрут, инклюзивное проектирование и инклюзивная карьера. Эти предложения направят в министерство науки и высшего образования.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных