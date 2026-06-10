В КБР подвели итоги VI Всероссийского форума инклюзивного высшего образования

В Кабардино‑Балкарии подвели итоги шестого Всероссийского форума инклюзивного высшего образования. Встреча объединила специалистов из 55 российских регионов и представителей Белоруссии, Армении и Туркменистана.
На три дня Кабардино-Балкария стала главной площадкой инклюзивного образования страны. В КБГУ собрались более семисот участников из 55 регионов. Преподаватели, студенты с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья, представители министерств, общественных организаций и бизнеса. Их общая цель – сформулировать инициативы, которые изменят систему.
Статистика подтверждает: доверие к инклюзивному образованию растет. С приветственным словом от имени ректора Юрия Альтудова к участникам обратился проректор Вадим Лесев. И рассказал, как выстраивают обучение в университете.
За этой философией стоит системная работа. Северо-Кавказский федеральный университет – оператор форума – вместе с сетью ресурсных центров по всей стране уже несколько лет внедряет инклюзивные практики. И у системы уже есть конкретные, измеримые результаты. Студенты с инвалидностью не просто учатся – они находят работу.
Но чтобы студент с инвалидностью дошел до выпуска и получил работу, ему нужна поддержка на всем пути: от детского сада до вуза. Именно здесь вступает в дело наука. Институт коррекционной педагогики Российской академии образования не просто изучает проблему – он создает работающие инструменты.
Каждый из трех дней форума посвящен отдельному треку: «Общество и государство», «Наука и образование» и «Экономика и ресурсы». По итогам участники сформулируют четыре народные инициативы: инклюзивное мировоззрение, инклюзивный образовательный маршрут, инклюзивное проектирование и инклюзивная карьера. Эти предложения направят в министерство науки и высшего образования.
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