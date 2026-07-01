В КБР подготовили пять проектов рекультивации земель

В первой половине этого года специалисты Кабардино-Балкарского филиала Центра оценки качества зерна подготовили пять проектов рекультивации земель. Это уже превышает показатели за весь прошлый год.
Новые проекты разработали для строительства рыбных хозяйств и прудов-накопителей, а также для возведения капитальных объектов. Такой объем связан с расширением полномочий: недавно приказом Россельхознадзора ведомству передали функции по согласованию рекультивации федеральных земель.
Нарушенные участки восстанавливают по обновленным правилам. Сначала специалисты проводят техническую планировку рельефа, а затем возвращают плодородие почвы с помощью удобрений. Один из таких проектов реализовали в Лескенском районе – под будущий водоем там оперативно провели экспертизу грунта. Сегодня филиал готов выполнять весь комплекс работ под ключ: от лабораторных исследований до защиты документов в надзорных органах.
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