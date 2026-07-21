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В КБР готовят наставников из числа ветеранов боевых действий

В КБР готовят наставников из числа ветеранов боевых действий

21.07.2026 | 12:30
Создать новое поколение наставников из числа участников специальной военной операции и ветеранов боевых действий… В Кабардино-Балкарии продолжают реализацию «Лиги лекторов СВО». Республиканский проект реализуют под руководством министерства по делам молодежи. Команда подготовленных лекторов войдет в кадровый резерв региона. Представители «Лиги» станут проводить уроки мужества в школах, встречаться со студентами в колледжах и вузах, вести беседы в молодежных центрах. Проект состоит из нескольких этапов. Сейчас слушатели проходят образовательные тренинги с психологами и профессиональными спикерами. Впереди их ждут выездные форумы с участием федеральных экспертов. Отмечу, что «Лига лекторов СВО» входит в Стратегию реализации молодежной политики в Кабардино-Балкарии до 2030 года. Первые встречи со школьниками и студентами наставники начнут проводить уже в сентябре.   https://t.me/vestikbr
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