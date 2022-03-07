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В КБР господдержка на проведение весенних полевых работ составит свыше 294 млн рублей

В КБР господдержка на проведение весенних полевых работ составит свыше 294 млн рублей

07.03.2022 | 10:31
На поддержку сельхозтоваропроизводителей Кабардино-Балкарии для качественного проведения весенних полевых работ планируется направить из федерального бюджета 279,4 млн рублей, из бюджета республики – 14,7 млн рублей, сообщает Министерство сельского хозяйства КБР. В целом государственная поддержка на проведение весенних полевых работ составит более 294 млн рублей. Бюджетные средства будут направлены на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение плодородия и качества почв на площадях, занятых зерновыми и зернобобовыми, масличными и кормовыми культурами, картофелем и овощами открытого грунта. В республике уже полным ходом идет посевная кампания: яровые культуры посеяны на площади свыше тысячи гектаров, подкормка озимых проведена на площади 30 тысяч гектаров.
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