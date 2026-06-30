В Кабардино-Балкарии стартует масштабное обновление систем водоснабжения

На эти цели до 2028-го направят около четырех миллиардов рублей. Сообщили об этом в правительстве республики. В текущем сезоне в регионе построят, модернизируют и капитально отремонтируют свыше 10 профильных объектов. Работы охватят Нальчик, Баксан, Прохладный, а также села Хабаз, Второй Чегем, Прималкинское, Верхний Акбаш, Морзох и Бедык. В семи муниципалитетах уже стартовали подготовительные этапы – эти сети введут в эксплуатацию в следующем году.
Общая протяженность новых и обновленных линий превысит десятки километров. Особое внимание уделят реконструкции водозабора «Головной» и очистной станции в Нальчике. В результате качество питьевой воды улучшится более чем для 17 тысяч горожан.
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