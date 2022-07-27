В Кабардино-Балкарии появился новый туристический маршрут

Расположенный в Чегемском ущелье, он начинается от турбазы «Башиль» и ведет к вершинам, названным в память двух великих поэтов Кайсына Кулиева и Мустая Карима. Маршрут получил красивое название «Тропа поэтов». По информации организаторов мероприятия, участники Регионального отделения Русского географического общества в Республике Башкортостан вместе с представителями Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Кабардино-Балкарии промаркировали шесть километров маршрута первой категории сложности в отроге Главного Кавказского хребта и установили три информационных щита. Более 60 меток были нанесены специальной светящейся в темноте краской на стволах деревьев на лесных участках тропы и на специальных турах, сложенных из камней в горах. В составе команды - председатель Регионального отделения РГО в РБ Салават Сагитов, руководитель экспедиций на Пик Мустая Карима Александр Лынник, действительные члены РГО Рустам Сиразетдинов, Рустам Галимов, Павел Бармин, Валерий Олейник, альпинисты Акрам Горин, Александр Черенко, Тамара Столярова и вице-президент Федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма Кабардино-Балкарии Борис Гумаев. - Пик народного поэта Башкортостана был открыт к его 100-летию летом 2018 года. Имя Мустая Карима ему дала группа башкирских и Кабардино-Балкарских альпинистов. Эту вершину уже знают хорошо на Кавказе, и все приезжающие туристы по возможности приходят на этот пик и пик его друга Кайсына Кулиева. Для нас - это уже шестая экспедиция. И каждая из них особенная. В этом году она посвящена 100-летию образования Кабардино-Балкарской Республики. В прошлом году на пик Мустая Карима мы подняли флаг VI Всемирной Фольклориады CIOFF. В 2020 году мероприятие было посвящено 175-летнему юбилею Русского географического общества, - рассказал Салават Сагитов. За шесть лет доброй традицией стало посещение дома-музея Кайсына Кулиева в Чегеме. И в этот раз гости из Башкортостана возложили цветы к монументу поэта и почтили его память минутой молчания. Для прохождения маршрута, созданного под эгидой Русского географического общества, не требуется особых альпинистских навыков, подняться на вершину может любой физически подготовленный человек. Перед походом — необходимо пройти регистрацию выхода на маршрут в МЧС России по КБР. Проект, созданный несколько лет назад региональным отделением, сегодня можно назвать одним из ключевых в туристической истории Башкортостана и Кабардино-Балкарии. Он будет развиваться и дальше.