В Кабардино-Балкарии отмечают 112‑летие со дня рождения Алима Кешокова

Сегодня 112 лет со дня рождения классика кабардинской литературы Алима Кешокова. Его по праву считают одним из ключевых фигур в развитии кабардинской (адыгской) литературы XX века. Народный поэт Кабардино-Балкарской АССР. Его произведения переведены на многие языки мира. Творчество Алима Кешокова стало символом кабардинской культуры. Он не просто писал стихи, а создавал современный литературный кабардинский язык.
Писать стихи Алим Кешоков начал еще в детстве: первые строки сложил в 10 лет. В 20 – стал публиковаться. Дебютный сборник «У подножия гор» явился предвестником большого пути, который поэт прошел через множество испытаний, в том числе Великую Отечественную. Вернувшись с фронта, поэт продолжил служить своему народу словом и делом.
Кешоков был не просто творческим человеком, но и активным государственным деятелем: занимал пост министра просвещения КБР, возглавлял Союз писателей республики, трудился секретарем правления Союза писателей СССР и председателем Литературного фонда. Звание Героя Социалистического Труда стало венцом его общественного признания, а дилогия «Вершины не спят» принесла автору Государственную премию РСФСР.
В своих произведениях писатель мастерски опирался на богатое устное народное творчество, использовал образы из нартского эпоса, устойчивые выражения, афоризмы, иносказания, характерные для адыгской поэзии. Уже много лет творчество Кешокова – обязательная часть школьной программы.
Перу мастера принадлежат около трех десятков поэтических сборников. В том числе «Родник» и «Свет в окне», «Тавро», такие знаковые романы, как «Сломанная подкова», «Сабля для эмира», «Долина белых ягнят». В собрании сочинений – также драматические произведения. Многие стихи автора положили на музыку, их исполняли, транслировали по радио и телевидению, выходили сборники и диски. Алим Кешоков также был блистательным переводчиком. Благодаря его перу у кабардинского читателя появилась возможность познакомиться со строками великих русских классиков на родном языке.
Работы самого Алима Кешокова переведены на десятки языков мира. Он продвигал общечеловеческие ценности, провозглашал значение личности в масштабах страны. Его произведения и сегодня находят отклик в сердцах людей, а мысли о родине и долге звучат удивительно актуально.
https://t.me/vestikbr