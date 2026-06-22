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В Кабардино-Балкарии кинологи встречают профессиональный праздник на посту

В Кабардино-Балкарии кинологи встречают профессиональный праздник на посту

22.06.2026 | 14:00
Они обеспечивают безопасность, помогают в розыске людей и раскрытии преступлений. Сегодня в Кабардино-Балкарии работают почти 100 таких специалистов. Их главные помощники – служебные собаки. Животных в Центре кинологической службы готовят по нескольким профилям. По каждому из направлений работают четвероногие напарники. Их закрепляют за конкретными кинологами – вместе они и выезжают на задания. Рабочий стаж служебной собаки – около восьми лет. После этого она выходит на заслуженную пенсию. Почти все остаются со своими кинологами – человек без специальной подготовки с натренированным животным просто не справится. В структуре центра работает отдел разведения. Щенков начинают готовить к службе с шести месяцев – общий курс дрессировки, с года – специальный. Их социализируют, моделируя различные жизненные ситуации, чтобы в дальнейшем ничто не отвлекало от выполнения задач. В центре разводят две основные породы: бельгийскую овчарку малинуа и немецкую овчарку. Первая – более активная, чаще применяется при задержаниях. Вторая – спокойнее. Увидеть, как работают кинологи с этими собаками, смогли студенты гуманитарно-технического колледжа – те, кто обучается по программе «Правоохранительная деятельность». Для них провели экскурсию, а перед этим – обязательный инструктаж. Студентам показали вольеры, ветеринарную клинику и работу служебных собак: задержание условного преступника, поиск предметов по запаху, преодоление полосы препятствий, А для некоторых студентов, эта экскурсия укрепила выбор профессии. Профессия кинолога требует не только профессиональных знаний, но и ответственного отношения к животным. В свой профессиональный праздник сотрудники центра продолжают нести службу, обеспечивая безопасность граждан.   https://t.me/vestikbr
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