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120 лет со дня рождения адмирала Арсения Головко

120 лет со дня рождения адмирала Арсения Головко

23.06.2026 | 22:00
Сегодня 120 лет со дня рождения адмирала Арсения Головко – командующего Северным флотом в годы Великой Отечественной войны. Прославленный флотоводец родом из Кабардино-Балкарии. Арсений Головко родился в станице Прохладной – ныне город Прохладный. Окончил Военно-морское училище и академию, вырос до одного из самых авторитетных флотоводцев страны. В годы войны командовал Северным флотом: его моряки защищали Заполярье, охраняли коммуникации и сопровождали союзные конвои в арктических условиях. После Победы продолжил службу на высоких должностях, укрепляя обороноспособность страны. Ушел из жизни в 62-м. Имя адмирала носят улицы, ракетный крейсер и фрегат.   https://t.me/vestikbr
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