Два колледжа КБР выиграли по 100 млн рублей в рамках проекта «Профессионалитет»

Сразу два учебных заведения Кабардино-Балкарии выиграли стомиллионные гранты на модернизацию в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Об этом в своих соцсетях сообщил Глава республики Казбек Коков.
Победители – Автомобильно-дорожный колледж и колледж «Строитель». На их базе создадут современные образовательно-производственные кластеры, соглашения с работодателями уже подписали. Как отметил руководитель региона, эти учреждения стали единственными в СКФО, кто получил господдержку по направлениям транспорта и строительства.
Федеральный проект «Профессионалитет» меняет подход к подготовке кадров: студенты начнут практику на реальном оборудовании с первого курса, а со второго – получат гарантированное трудоустройство. К обучению готовы подключиться 17 индустриальных партнеров. К 2030-ому число таких площадок в республике планируют расширить – подчеркнул Казбек Коков.
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