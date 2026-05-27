Погрузились в историю и культуру Кабардино‑Балкарии…В Хуламо-Безенгийском ущелье прошел «НЕурок географии. Ежегодный просветительский проект Русского географического общества «НЕурок географии» в стране проводят с 2023-го. Традиционно к нему присоединилась и Кабардино-Балкария. В разные годы площадки действовали на перевале Хумалан, в Тызыльском и Чегемском ущельях. На этот раз организаторы выбрали особое место – развалины средневекового аула Шыки. Именно здесь жил и творил просветитель, философ-гуманист, член Союза писателей Советского Союза Кязим Мечиев. Участниками «НЕурока географии» стали члены регионального отделения РГО и его молодежного движения, представители власти, общественники, а также гости республики. Этнограф и гид‑переводчик Мухаммат Жангуразов провел для собравшихся познавательную лекцию. Слушатели узнали об особенностях традиционного горного жилища, о быте народа, который когда-то населял этот аул. В 2026-ом «НЕуроки географии» приурочили к Году единства народов России. Организаторы отмечают: главная цель проекта – познакомить участников с богатством традиций и обычаев народов Кабардино-Балкарии. Благодаря этим встречам есть возможность показать, как география и культурное наследие помогают осознать единство и разнообразие страны. Чтобы глубже погрузить слушателей в атмосферу балкарской культуры, на лекции читали стихи Кязима Мечиева. После участников ждала экскурсия в дом Кязима Мечиева. К ней присоединился и правнук основоположника балкарской литературы – Имран Мечиев. Следующей точкой маршрута стала противоположная сторона Хуламо-Безенгийского ущелья. Там слушатели увидели руины средневековой крепости Жабо‑Кала и арт‑объект «Ледоруб и кошки». В конце прошлого года его установило министерство курортов и туризма Кабардино-Балкарии. Монумент символизирует историю и традиции альпинизма в самом высокогорном районе страны. Всего в рамках просветительского проекта Русского географического общества в республике в этом году проведут больше 20 лекций, экскурсий и мастер-классов.