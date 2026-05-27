Хаути Сохрокову - 75

Сегодня свой юбилей отмечает человек, чья биография тесно связана с развитием и процветанием Кабардино-Балкарии. Хаути Сохроков. Член Совета при Президенте России по межнациональным отношениям, руководитель Международной Черкесской ассоциации, Заслуженный работник сельского хозяйства… За его плечами – огромный путь в исполнительной власти и фундаментальный вклад в науку. В течение многих лет он посвящал себя государственной службе, занимал высокие посты в республике. Хаути Сохроков и сегодня оказывает значительное влияние на укрепление межнационального и межконфессионального согласия. Именно активная общественная позиция привела его к руководству Международной черкесской ассоциацией. В этой роли он многое делает для сохранения единства народа и укрепления связей между регионами. За многолетний добросовестный труд награжден Орденом Дружбы, благодарностью Президента страны, почетным знаком «Трудовая доблесть. Россия», Орденом «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой». Сегодня Хаути Сохрокову исполняется 75 лет.