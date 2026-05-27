Депутаты Госдумы предложили компенсировать абитуриентам из сел затраты на дорогу до вуза

Компенсировать абитуриентам из сел затраты на дорогу до вуза… С таким предложением выступили депутаты Госдумы. Авторы инициативы считают, что у выпускников школ должны быть равные возможности на получение высшего образования. Вне зависимости от того, в каком населенном пункте они учатся. Ребята из сельской местности имеют право на льготные билеты на транспорт. Но целью поездки исключительно должна быть подача документов в вуз. Особенно если он находится в другом регионе. Часто дети не могут себе это позволить, потому что зависят от того, есть ли у родителей деньги на подобные цели.